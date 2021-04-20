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Иркутск проведет гастрономический фестиваль местной кухни

Главная Общество
Иркутск
08:10 20 Апреля 2021
ресторан, фестиваль, этап
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске в рамках празднования 360-летия города решили провести гастрономический фестиваль местной кухни. Он получил название «Сытый Бабр» по геральдическому животному Иркутска.

По данным муниципальных властей, фестиваль пройдет в три этапа. На первом будут собраны рецепты иркутской кухни из местных продуктов от местных жителей. Этап уже стартовал, заявки можно отправлять до 5 мая на babr360@irkvisit.info.

Затем лучшие рецепты распределят между ресторанами, каждый из которых подготовит видеоролик с приготовлением конкурсного блюда. Новые блюда появятся в меню. В течение месяца иркутяне и гости города отдадут свой голос за понравившееся блюдо в интернет-опросе.

Результатом станет карта гастрономического маршрута по Иркутска. Рестораны-участники войдут в гастрономический квест, который будет доступен в мобильном приложении.

Основные торжества в честь иркутского юбилея в этом году пройдут 5 июня. Как писали Sibnovosti.ru, в феврале власти Иркутска утвердили брендбук и рекомендации по праздничному оформлению города.

Фото: официальный портал Иркутска

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