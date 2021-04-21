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В Иркутской области 30 нерп уплыло на дрейфующей льдине из Байкала по Ангаре

Главная Общество
Иркутск
19:00 21 Апреля 2021
общество, байкал, экология
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Уникальное явление зафиксировали ученые Байкальского музея ИНЦ СО РАН. на На отколовшейся льдине около 30 нерп сплавились в Ангару. Насколько скоро животные вернулись в Байкал пока неизвестно.

Происшествие случилось 5 апреля около 11 утра по местному времени. От ледового покрова Байкала откололась льдина длиной в 15 метров. В это время на ней сидели две нерпы, но уже через несколько минут из воды стали выныривать другие животные. Через четверть часа на ней оказалось не меньше 15 особей, но нерпы продолжали целенаправленно залезать на льдину. Вскоре на льдине образовалась лежка до 30 особей, сообщает пресс-службы музея.

Специалисты отмечают: залегание на льдинах – обычное явление для нерп, ведь под солнцем животные лучше линяют. Но лежки обычно происходят в мае, а явление, когда нерпы выбрались на льдину в истоке Ангары, и вовсе зафиксировано впервые. Ученые объясняют, что обычно в этих местах зимует одна-две нерпы, и вопрос - зимовали ли нерпы в этом месте или пришли издалека – на сегодняшний день остается открытым.

 Если на льдине путешествовали местные нерпы, то ученым придется пересмотреть данные о рыбных запасах озера, так как прокормить около 30 взрослых довольно сложно. Если же нерпы прибыли из другого места, то нужно будет дополнительно изучить их миграционные возможности.

 

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