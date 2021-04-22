22 апреля
Иркутск
погода +3 °C
76.82
 
€ 92.29
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутской области разрешили тратить материнский капитал на покупку земельных участков

Главная Общество
Иркутск
12:00 22 Апреля 2021
материнство, маткапитал, поддержка
версия для печати Ico_print

В Законодательном собрании Иркутской области вчера, 21 апреля, приняли закон об использовании маткапитала на покупку земельных участков приняли. Кроме этого, на 42-й сессии в ЗС региона, обсудили ряд социально значимых законопроектов. Среди них - изменения в закон о дополнительной мере соцподдержки семей с детьми. 

Так, жителям Приангарья предлагается предоставить возможность направлять маткапитал не только на ремонт жилья, но и на покупку земельного участка.

Приняли депутаты и изменения в закон о соцподдержке семей с детьми. Поправки были инициированы по жалобам многодетных и малоимущих семей, так как до настоящего времени им отказывали в соцподдержке, предоставляемой в том случае, если среднедушевой доход семьи ниже установленного минимума. Представители многодетных и малоимущих семей жаловались на то, что в определении доходов семьи учитывали доходы даже бывших супругов. В настоящее время, при определении прав на меры поддержки, будут учтены сведения свидетельства о расторжении брака.

Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутской области 30 нерп уплыло на дрейфующей льдине из Байкала по Ангаре

В Иркутской области 30 нерп уплыло на дрейфующей льдине из Байкала по Ангаре

21 Апреля 2021 г.
Как скоро животные вернулись в Байкал пока неизвестно
Новости Иркутска: Иркутск проведет гастрономический фестиваль местной кухни

Иркутск проведет гастрономический фестиваль местной кухни

20 Апреля 2021 г.
Заявки с рецептами на «Сытый Бабр» можно отправлять до 5 мая
Новости Иркутска: Житель Иркутской области получил три года условно за ложное сообщение о минировании школы в Крыму

Житель Иркутской области получил три года условно за ложное сообщение о минировании школы в Крыму

15 Апреля 2021 г.
Молодой человек со страницы "ВКонтакте" распространил ложную информацию о готовящемся взрыве
Новости Иркутска: 363 млн рублей выделят Иркутской области на защиту Байкала от загрязнения отходами БЦБК

363 млн рублей выделят Иркутской области на защиту Байкала от загрязнения отходами БЦБК

15 Апреля 2021 г.
Деньги пойдут на покупку спецоборудования
Новости Иркутска: Бурятский канал пока не виден на телеэкранах

Бурятский канал пока не виден на телеэкранах

14 Апреля 2021 г.
Пока он работает только в соцсетях
Новости Иркутска: Состояние карт закрытого комбината стало причиной чрезвычайной ситуации в Байкальске

Состояние карт закрытого комбината стало причиной чрезвычайной ситуации в Байкальске

14 Апреля 2021 г.
Из-за обильных снегопадов прошедшей зимы возникла угроза перелива надшламовых вод
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Напавшего на медиков в Улан-Удэ приговорили к обязательным работам

Напавшего на медиков в Улан-Удэ приговорили к обязательным работам

19 Апреля 2021 г.
Инцидент произошел в августе прошлого года
Новости Иркутска: В провалившейся под лед в Иркутской области иномарке находились полицейские

В провалившейся под лед в Иркутской области иномарке находились полицейские

21 Апреля 2021 г.
В результате происшествия погиб водитель автомобиля
Новости Иркутска: Известный хирург и Иркутска провел операцию малышке из Бурятии с редким заболеванием

Известный хирург и Иркутска провел операцию малышке из Бурятии с редким заболеванием

22 Апреля 2021 г.
Такой редкий порок развития встречается у 1 на 64 500 новорожденных
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru