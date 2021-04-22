В Иркутской области разрешили тратить материнский капитал на покупку земельных участков

В Законодательном собрании Иркутской области вчера, 21 апреля, приняли закон об использовании маткапитала на покупку земельных участков приняли. Кроме этого, на 42-й сессии в ЗС региона, обсудили ряд социально значимых законопроектов. Среди них - изменения в закон о дополнительной мере соцподдержки семей с детьми.

Так, жителям Приангарья предлагается предоставить возможность направлять маткапитал не только на ремонт жилья, но и на покупку земельного участка.

Приняли депутаты и изменения в закон о соцподдержке семей с детьми. Поправки были инициированы по жалобам многодетных и малоимущих семей, так как до настоящего времени им отказывали в соцподдержке, предоставляемой в том случае, если среднедушевой доход семьи ниже установленного минимума. Представители многодетных и малоимущих семей жаловались на то, что в определении доходов семьи учитывали доходы даже бывших супругов. В настоящее время, при определении прав на меры поддержки, будут учтены сведения свидетельства о расторжении брака.