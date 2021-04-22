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Известный хирург и Иркутска провел операцию малышке из Бурятии с редким заболеванием

Главная Общество
Иркутск
13:30 22 Апреля 2021
здоровье, новорожденные, операция
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Девочка с тяжелой дыхательной недостаточностью поступила детскую республиканскую больницу Бурятии. Доктора диагностировали у малышки редкое заболевание - врожденный стеноз трахеи. Такое заболевание встречается нечасто: 1 случай на 64 500 новорожденных. Девочку подключили к аппарату ИВЛ, во время обследования выяснилось, что у нее недоразвито левое легкое, к тому же, она заразилась вирусной инфекцией.

Врачи ДРКБ позвонили главврачу Иркутской детской областной клинической больницы, хирургу с мировым именем Юрию Козловым, который дал согласие на участие в операции и незамедлительно вылетел ближайшим авиарейсом в Улан-Удэ.

Вчера, 21 апреля, бригада хирургов из Бурятии вместе с иркутянином Юрием Козловым провели сложнейшую операцию - пластику трахеи. Во время хирургического вмешательства была выявлена еще и аномалия расположения легочной артерии, усугублявшая дыхательную недостаточность.
Команде хирургов удалось не только восстановить ребенку проходимость дыхательных путей, но и исправить сосудистую аномалию. 

«Борьба за жизнь ребенка еще не закончена, девочка находится на ЭКМО, предстоит перевести ее на самостоятельное дыхание и выхаживание» - сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Бурятия.

 

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