Руководство Росгосцирка уволило директора Иркутского цирка по статье

В цирковом сообществе Иркутска новый скандал: руководство Росгосцирка в одностороннем порядке расторгло трудовой договор с директором цирка Людмилой Болдарук. Причем, уведомление об увольнении руководитель учреждения увидела утром, когда пришла на работу. Письмо с прикрепленным приказом на увольнение пришло по электронной почте. Неприятным сюрпризом стало и то, что «ушли» Людмилу Болдарук «по статье». В приказе значится, что она уволена "за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей". Попытки договориться с руководством и уволиться по собственному желанию успехом н увенчались. Об этом сообщает "Глагол - Иркутское обозрение".

По словам экс-директора иркутского цирка, причиной её увольнения стали планы по реконструкции здания в центре Иркутска. На эти цели планируется направить более 1,15 миллиарда рублей, которые, видимо, должны быть освоены под контролем ставленников нового руководства Росгосцирка.

"Моё неудобство в одном - Иркутский цирк стоит в очереди на реконструкцию в 2022 году, с бюджетом 1,15 млрд рублей. Зачем только было таким способом чернить мою репутацию? Мне дальше жить и работать в нашем городе? ", - написала в социальных сетях Людмила Болдарук.

Напомним, Болдарук возглавила иркутский цирк в 2019 году, а в феврале 2020 года суд запретил эксплуатацию здания по причине выявления многочисленных нарушений пожарной безопасности и аварийного состояния конструкций. На прошлой неделе, 17 апреля, цирк вновь открылся после выполнения всех предписаний надзорных органов.