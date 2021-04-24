В Иркутске отменили общегородской субботник. Он должен был пройти сегодня, 24 апреля. Виной всему непогода – синоптики пообещали на день всего до плюс пяти градусов и мокрый снег.

«Вероятность снега в первой половине дня 24 апреля составляет более 70%. В связи с этим было принято решение о переносе общегородского субботника на середину мая. При этом отмена данного мероприятия не повлияет на текущие работы, проходящие в рамках месячника санитарной очистке города», - заявил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.