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В Иркутске отменили общегородской субботник

Главная Общество
Иркутск
15:25 24 Апреля 2021
уборка, иркутск, благоустройство, непогода
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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В Иркутске отменили общегородской субботник. Он должен был пройти сегодня, 24 апреля. Виной всему непогода – синоптики пообещали на день всего до плюс пяти градусов и мокрый снег.

«Вероятность снега в первой половине дня 24 апреля составляет более 70%. В связи с этим было принято решение о переносе общегородского субботника на середину мая. При этом отмена данного мероприятия не повлияет на текущие работы, проходящие в рамках месячника санитарной очистке города», - заявил вице-мэр Иркутска Дмитрий Ружников.

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