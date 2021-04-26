В Иркутске из-за коронавируса запретили первомайское шествие

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Иркутской области запретили традиционное шествие на 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба областного профобъединения.

Уведомление на проведение публичной акции профсоюз подавал в администрацию города еще 15 апреля.