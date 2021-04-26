В Иркутске из-за коронавируса запретили первомайское шествие

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Иркутской области запретили традиционное шествие на 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба областного профобъединения.
Уведомление на проведение публичной акции профсоюз подавал в администрацию города еще 15 апреля.
«Проведение публичного мероприятия в условиях режима повышенной готовности, распространения коронавирусной инфекции, влечет угрозу безопасности участников публичного мероприятия. Проведение планируемого вами публичного мероприятия 1 мая 2021 года не представляется возможным», — сообщила мэрия Иркутска.