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Губернатор Иркутской области застрял в лифте больницы в Усть-Илимске

Главная Общество
Иркутск
13:34 27 Апреля 2021
губернатор, иркутск, визит
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 Губернатор Приангарья Игорь Кобзев застрял в больничном лифте во время рабочей поездки в Усть-Илимск. Сразу после этого глава региона поручил проверить всё лифтовое оборудование в городе.

"В Усть-Илимске визит в больницу начался с неприятного инцидента: застрял в лифте, на котором мы ехали на встречу с врачами…  Дал поручение провести проверку всех лифтов в городе, отработать действия при аварийной остановке. Это касается не только медицинских учреждений, но и жилых зданий", - написал губернатор Игорь Кобзев в своём Instagram.

Уже после осмотра городской больницы Игорь Кобзев отметил, что несмотря на то, что в прошлом году в медучреждение были куплены диагностический комплекс для УЗИ и два аппарата ИВЛ. Но обновление оборудования нужно продолжать. Минздраву региона губернатор поручил проработать вопрос о повышении квалификации врачей.

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