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В Иркутской области на репетиции Дня Победы обрушилась трибуна со студентами

Главная Общество
Иркутск
18:00 27 Апреля 2021
происшествие, студенты
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Инцидент произошел в понедельник, 26 апреля. В городе Братск Иркутской области во время подготовки к празднованию Дня Победы обрушилась часть трибуны стадиона «Металлург». В это время там находились студенты одного из городских колледжей. Травмы получили три человека: двое несовершеннолетних, которые были госпитализированы в больницу, и 18-летняя девушка.  Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники регионального СУ СК РФ.

Сразу же после ЧП на место происшествия прибыла осмотрела следственно-оперативная группа.

«По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ)», - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, проверку проводит и прокуратура Братска. Пострадавшие студенты были осмотрены медиками, получают назначенное лечение, их жизни и здоровью ничего не угрожает

 

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