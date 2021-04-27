В Иркутской области на репетиции Дня Победы обрушилась трибуна со студентами

Инцидент произошел в понедельник, 26 апреля. В городе Братск Иркутской области во время подготовки к празднованию Дня Победы обрушилась часть трибуны стадиона «Металлург». В это время там находились студенты одного из городских колледжей. Травмы получили три человека: двое несовершеннолетних, которые были госпитализированы в больницу, и 18-летняя девушка. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники регионального СУ СК РФ.

Сразу же после ЧП на место происшествия прибыла осмотрела следственно-оперативная группа.

«По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ)», - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, проверку проводит и прокуратура Братска. Пострадавшие студенты были осмотрены медиками, получают назначенное лечение, их жизни и здоровью ничего не угрожает