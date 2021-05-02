В Иркутской области выявили хищение 80 млн рублей

В Иркутской области глава предприятия коммунального комплекса из Бодайбинского района подозревается в мошенничестве при получении выплат. Следствие считает, что фигурант в период с сентября 2016 года и по декабрь 2018 года предоставлял в министерство ЖКХ региона фиктивные сведения о расходах на покупку угля и объемах оказанных услуг по теплоснабжению. Так, он незаконно присвоил из региональной казны более 80 млн рублей. Преступление сумели выявить УБОП вместе с коллегами из регионального МВД.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, по месту жительства и на работе подозреваемого, а также иных лиц, которые могут быть причастны к преступлению, провели 13 обысков. Оперативники обнаружили документы, печати, компьютеры, телефоны и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Подозреваемый находится под домашним арестом, возбуждено уголовное дело за мошенничество при получении выплат.