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Демонтаж путепровода в Иркутске вызвал многокилометровую пробку

Главная Общество
Иркутск
13:54 13 Мая 2021
путепровод, дорога, пробки
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутске приступают к демонтажу путепровода на Качугском тракте. Он уже давно был признан аварийным.

«Демонтаж 28 балок пролетных строений начнется после открытия объезда», - привел официальный портал Иркутской области комментарий руководителя ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлии Гординой.

Существующий объезд вызвал недовольство водителей и властей, поскольку не справляется с большим потоком транспорта.

«Вчера сам стал свидетелем многокилометровой пробки, которая образовалась в вечернее время. Очевидно, что предложенный вариант объезда не справляется с потоком транспорта», - заявил мэр Иркутска Руслан Болотов (цитата по официальному порталу муниципалитета).  

Объезд будет расширен и освещен. Работы займут до семи дней.

По данным областных властей, путепровод был сооружен в 1973 году, движение по нему запретили в 2002-м.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2019 года рухнул путепровод на ул. Терешковой в Оренбурге. В тот момент он был закрыт на плановый ремонт. Новый путепровод на его месте сдали в эксплуатацию в ноябре 2020-го.

Фото: официальный портал Иркутской области

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