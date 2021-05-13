Демонтаж путепровода в Иркутске вызвал многокилометровую пробку

В Иркутске приступают к демонтажу путепровода на Качугском тракте. Он уже давно был признан аварийным.

«Демонтаж 28 балок пролетных строений начнется после открытия объезда», - привел официальный портал Иркутской области комментарий руководителя ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлии Гординой.

Существующий объезд вызвал недовольство водителей и властей, поскольку не справляется с большим потоком транспорта.

«Вчера сам стал свидетелем многокилометровой пробки, которая образовалась в вечернее время. Очевидно, что предложенный вариант объезда не справляется с потоком транспорта», - заявил мэр Иркутска Руслан Болотов (цитата по официальному порталу муниципалитета).

Объезд будет расширен и освещен. Работы займут до семи дней.

По данным областных властей, путепровод был сооружен в 1973 году, движение по нему запретили в 2002-м.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре 2019 года рухнул путепровод на ул. Терешковой в Оренбурге. В тот момент он был закрыт на плановый ремонт. Новый путепровод на его месте сдали в эксплуатацию в ноябре 2020-го.

Фото: официальный портал Иркутской области