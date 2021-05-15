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Иркутск ждет массовая проверка лифтов

Главная Общество
Иркутск
14:28 15 Мая 2021
проверка, иркутск, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Иркутск ждет массовая проверка лифтов в многоквартирных домах. Мэрия распорядилась провести полноценный анализ и раздала задание главам городских округов.

Реакция администрации наступила после многочисленных жалоб иркутян на неисправность лифтов.

«Управляющие компании, ТСЖ обязаны регулярно проверять исправность всех подъемных систем в домах, - напомнил градоначальник. - Главам округов необходимо со специальной комиссией провести обследование всех подъёмных механизмов в жилых комплексах», - заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.

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