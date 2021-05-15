Иркутск ждет массовая проверка лифтов

Из-за сложной эпидемиологической ситуации в Иркутской области запретили традиционное шествие на 1 Мая. Об этом сообщает пресс-служба областного профобъединения. Уведомление на проведение публичной акции профсоюз подавал в администрацию города еще 15 апреля. «Проведение публичного ...