Иркутск ждет массовая проверка лифтов в многоквартирных домах. Мэрия распорядилась провести полноценный анализ и раздала задание главам городских округов.
Реакция администрации наступила после многочисленных жалоб иркутян на неисправность лифтов.
«Управляющие компании, ТСЖ обязаны регулярно проверять исправность всех подъемных систем в домах, - напомнил градоначальник. - Главам округов необходимо со специальной комиссией провести обследование всех подъёмных механизмов в жилых комплексах», - заявил мэр Иркутска Руслан Болотов.