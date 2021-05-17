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Выпускников школ Улан-Удэ соберут на последний звонок

Главная Общество
Иркутск
10:21 17 Мая 2021
школы, мероприятия, вирус
Автор: Sibnovosti.ru
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Последний звонок в школах Улан-Удэ решено провести в очном формате. Торжественные мероприятия пройдут в девятых и одиннадцатых классах.

Как уточнили в мэрии столицы Республики Бурятия, школьные линейки, посвященные последнему звонку, пройдут 22 мая. Причем, только на свежем воздухе. Кроме того, определено, что девятые и одиннадцатые классы соберутся отдельно друг от друга.  

«Доступ родителей на территорию школ будет ограничен», - подчеркнул также информационный сайт Улан-Удэ.

В прошлом году последний звонок в городе отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. К настоящему времени, по данным республиканского оперативного штаба, число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 37 671. За вчерашний день было зарегистрировано 39 новых случаев.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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