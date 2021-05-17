Выпускников школ Улан-Удэ соберут на последний звонок

Последний звонок в школах Улан-Удэ решено провести в очном формате. Торжественные мероприятия пройдут в девятых и одиннадцатых классах.

Как уточнили в мэрии столицы Республики Бурятия, школьные линейки, посвященные последнему звонку, пройдут 22 мая. Причем, только на свежем воздухе. Кроме того, определено, что девятые и одиннадцатые классы соберутся отдельно друг от друга.

«Доступ родителей на территорию школ будет ограничен», - подчеркнул также информационный сайт Улан-Удэ.

В прошлом году последний звонок в городе отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. К настоящему времени, по данным республиканского оперативного штаба, число случаев заражения COVID-19 в Бурятии достигло 37 671. За вчерашний день было зарегистрировано 39 новых случаев.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ