Иркутский «Патриот» дополнят «Авангардом»

На этой неделе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подпишет распоряжение о создании регионального учебно-методического военно-патриотического центра воспитания молодежи «Авангард». Скорее всего, он расположится в парке «Патриот» в Иркутске.

Перспективы создания центра обсудили на совещании, которое провел в «Патриоте» глава региона. В «Авангарде», прежде всего, планируется проводить военные сборы для старшеклассников.

Филиалы нового центра предполагается открыть также в Ангарске и Братске – крупнейших после Иркутска городах области. По данным официального портала Иркутской области, этим трем муниципалитетам в ближайшее время предстоит определиться с соответствующими земельными участками.

Фото: сайт парка «Патриот»