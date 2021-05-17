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Иркутский «Патриот» дополнят «Авангардом»

Главная Общество
Иркутск
10:42 17 Мая 2021
патриоты, молодежь, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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На этой неделе губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подпишет распоряжение о создании регионального учебно-методического военно-патриотического центра воспитания молодежи «Авангард». Скорее всего, он расположится в парке «Патриот» в Иркутске.

Перспективы создания центра обсудили на совещании, которое провел в «Патриоте» глава региона. В «Авангарде», прежде всего, планируется проводить военные сборы для старшеклассников.

Филиалы нового центра предполагается открыть также в Ангарске и Братске – крупнейших после Иркутска городах области. По данным официального портала Иркутской области, этим трем муниципалитетам в ближайшее время предстоит определиться с соответствующими земельными участками.

Фото: сайт парка «Патриот»

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