Погорельцы из иркутского поселка получат по 100 тыс. рублей

По 100 тыс. руб. получит каждый из тех, кто лишился имущества в результате пожара в поселке Дальний Иркутской области. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

Там сгорело 28 домов, без жилья остались 14 человек. В труднодоступный населенный пункт отправили первую партию гуманитарной помощи от регионального министерства соцзащиты.

Вчера в поселок отправили первую партию гуманитарной помощи от министерства социальной защиты, попечительства и опеки Иркутской области. Это постельные принадлежности, посуда, мелкая бытовая техника, продукты и предметы гигиены. Вторая партия запланирована на 23 мая.

Фото: официальный портал Иркутской области