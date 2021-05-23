23 мая
Иркутск
погода +11 °C
73.58
 
€ 89.94
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Погорельцы из иркутского поселка получат по 100 тыс. рублей

Главная Общество
Иркутск
12:33 23 Мая 2021
помощь, поселок, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

По 100 тыс. руб. получит каждый из тех, кто лишился имущества в результате пожара в поселке Дальний Иркутской области. Об этом сообщает «Общественное телевидение России».

Там сгорело 28 домов, без жилья остались 14 человек. В труднодоступный населенный пункт отправили первую партию гуманитарной помощи от регионального министерства соцзащиты.

Вчера в поселок отправили первую партию гуманитарной помощи от министерства социальной защиты, попечительства и опеки Иркутской области. Это постельные принадлежности, посуда, мелкая бытовая техника, продукты и предметы гигиены. Вторая партия запланирована на 23 мая.

Фото: официальный портал Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Деревья вместо домов: в Тулуне озеленили образовавшийся после наводнения пустырь

Деревья вместо домов: в Тулуне озеленили образовавшийся после наводнения пустырь

20 Мая 2021 г.
На площади 5 гектар высажено более 5 тыс. деревьев
Новости Иркутска: «Старый город» обновит пять зданий в Улан-Удэ

«Старый город» обновит пять зданий в Улан-Удэ

20 Мая 2021 г.
Они находятся в историческом центре города
Новости Иркутска: Майские праздники привели к росту темпа распространения COVID-19 в Бурятии

Майские праздники привели к росту темпа распространения COVID-19 в Бурятии

19 Мая 2021 г.
Роспотребнадзор рекомендует ограничить массовые мероприятия
Новости Иркутска: Иркутский «Патриот» дополнят «Авангардом»

Иркутский «Патриот» дополнят «Авангардом»

17 Мая 2021 г.
В парке могут создать центр военно-патриотического воспитания
Новости Иркутска: Выпускников школ Улан-Удэ соберут на последний звонок

Выпускников школ Улан-Удэ соберут на последний звонок

17 Мая 2021 г.
Мероприятие назначено на 22 мая
Новости Иркутска: Иркутск ждет массовая проверка лифтов

Иркутск ждет массовая проверка лифтов

15 Мая 2021 г.
Мэрия отреагировала на жалобы жителей
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутской области ищут виновных в пожаре в Дальнем

В Иркутской области ищут виновных в пожаре в Дальнем

21 Мая 2021 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о халатности
Новости Иркутска: В дорожном ремонте в Иркутске обнаружили картель

В дорожном ремонте в Иркутске обнаружили картель

18 Мая 2021 г.
Незаконный доход полиция оценила в 840 млн рублей
Новости Иркутска: В Иркутской области сгорела половина поселка

В Иркутской области сгорела половина поселка

20 Мая 2021 г.
Открытое горение в Дальнем ликвидировано
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru