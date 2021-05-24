Глава Бурятии призвал жителей вакцинироваться на фоне резкого роста случаев заражения COVID-19

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям республики. Он призвал их активнее вакцинироваться, чтобы регион избежал третьей волны коронавирусной инфекции.

Причиной для обращения стал резкий рост числа случаев заражения COVID-19 после майских праздников.

«Минимум у нас был 8 мая – 22 человека в сутки, вчера уже было 60 человек заболевших в сутки, сегодня уже 70 человек. Темпы, сами видите какие! За две недели – прирост в три раза», - привел статистические данные Алексей Цыденов.

Обращение было записано на крыльце стационара для больных COVID-19, который расположен на ул. Солнечной. По словам главы республики, свободных мест в нем уже нет.

«У меня в семье вакцинированы все: я, жена, мои родители. Моим родителям 70 лет, у моего отца стоят стенды в сердце, моя мать лечила онкологию, но они все вакцинированы и перенесли ее успешно. Если из вас кто-то сомневается, не переживайте, вакцинируйтесь …!», - призвал Алексей Цыденов.

По данным регионального оперативного штаба, к сегодняшнему утру в Бурятии зарегистрировано 38 046 случаев заболевания коронавирусом. Для лечения пациентов с COVID-19 обустроено 428 коек, из которых занято 375. С начала пандемии скончалось 886 человек.

Фото: официальный портал Республики Бурятия