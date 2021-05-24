24 мая
Иркутск
погода +14 °C
73.58
 
€ 89.94
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Глава Бурятии призвал жителей вакцинироваться на фоне резкого роста случаев заражения COVID-19

Главная Общество
Иркутск
10:40 24 Мая 2021
глава, обращение, вакцинация
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава Бурятии Алексей Цыденов выступил с обращением к жителям республики. Он призвал их активнее вакцинироваться, чтобы регион избежал третьей волны коронавирусной инфекции.

Причиной для обращения стал резкий рост числа случаев заражения COVID-19 после майских праздников.

«Минимум у нас был 8 мая – 22 человека в сутки, вчера уже было 60 человек заболевших в сутки, сегодня уже 70 человек. Темпы, сами видите какие! За две недели – прирост в три раза», - привел статистические данные Алексей Цыденов.

Обращение было записано на крыльце стационара для больных COVID-19, который расположен на ул. Солнечной. По словам главы республики, свободных мест в нем уже нет.

«У меня в семье вакцинированы все: я, жена, мои родители. Моим родителям 70 лет, у моего отца стоят стенды в сердце, моя мать лечила онкологию, но они все вакцинированы и перенесли ее успешно. Если из вас кто-то сомневается, не переживайте, вакцинируйтесь …!», - призвал Алексей Цыденов.

По данным регионального оперативного штаба, к сегодняшнему утру в Бурятии зарегистрировано 38 046 случаев заболевания коронавирусом. Для лечения пациентов с COVID-19 обустроено 428 коек, из которых занято 375. С начала пандемии скончалось 886 человек.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Погорельцы из иркутского поселка получат по 100 тыс. рублей

Погорельцы из иркутского поселка получат по 100 тыс. рублей

23 Мая 2021 г.
В Дальний отправляют гуманитарную помощь
Новости Иркутска: Деревья вместо домов: в Тулуне озеленили образовавшийся после наводнения пустырь

Деревья вместо домов: в Тулуне озеленили образовавшийся после наводнения пустырь

20 Мая 2021 г.
На площади 5 гектар высажено более 5 тыс. деревьев
Новости Иркутска: «Старый город» обновит пять зданий в Улан-Удэ

«Старый город» обновит пять зданий в Улан-Удэ

20 Мая 2021 г.
Они находятся в историческом центре города
Новости Иркутска: Майские праздники привели к росту темпа распространения COVID-19 в Бурятии

Майские праздники привели к росту темпа распространения COVID-19 в Бурятии

19 Мая 2021 г.
Роспотребнадзор рекомендует ограничить массовые мероприятия
Новости Иркутска: Иркутский «Патриот» дополнят «Авангардом»

Иркутский «Патриот» дополнят «Авангардом»

17 Мая 2021 г.
В парке могут создать центр военно-патриотического воспитания
Новости Иркутска: Выпускников школ Улан-Удэ соберут на последний звонок

Выпускников школ Улан-Удэ соберут на последний звонок

17 Мая 2021 г.
Мероприятие назначено на 22 мая
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Иркутской области сгорела половина поселка

В Иркутской области сгорела половина поселка

20 Мая 2021 г.
Открытое горение в Дальнем ликвидировано
Новости Иркутска: В Иркутской области ищут виновных в пожаре в Дальнем

В Иркутской области ищут виновных в пожаре в Дальнем

21 Мая 2021 г.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ о халатности
Новости Иркутска: «Улан-Удэнский авиационный завод» будет выпускать VRT500

«Улан-Удэнский авиационный завод» будет выпускать VRT500

21 Мая 2021 г.
Первые пять легких вертолетов поставят заказчику до 2024 года
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru