Иркутский поселок Дальний возвращают к нормальной жизни после пожара

В поселке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области идут работы по восстановлению инфраструктуры. Она серьезно пострадала во время пожара, обрушившегося на населенный пункт 19 мая.

Ситуацию обсудили на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В ходе нее первый вице-губернатор Андрей Козлов сообщил, что энергоснабжение в поселке уже полностью восстановлено.

По данным официального портала региона, восстановление летнего водопровода предполагается завершить 8 июня. Техническую рекультивацию последствий пожара - к 5 июня. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев предложил также направить в Дальний волонтеров для помощи погорельцам.

Как писали Sibnovosti.ru, 19 мая огонь уничтожил в поселке 28 домов, из них 19 нежилых и девять жилых.

Фото: официальный портал Иркутской области