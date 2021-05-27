Уровень воды в Бирюсе может превысить критические отметки

Паводок на реке Бирюсе в Иркутской области вызывает опасения у областных властей и местных жителей. В Тайшетский район региона отправлена группа спасателей ОГБУ «ПСС Иркутской области».

К осложнению ситуации готов также Западный поисково-спасательный отряд пожарно-спасательной службы региона. Об этом сообщил официальный портал Иркутской области со ссылкой на начальника службы Евгения Рязанова, группа оснащена автомобилем высокой.

Согласно прогнозу ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня у города Бирюсинска ожидается повышение уровня воды в реке до отметок 360-410 см при критической отметке 400 см.

«В минувшие сутки наблюдалось колебание уровня воды: снижение в районе населенных пунктов Соляная и Талая, повышение на 67 см до отметки 503 см (при критической - 570 см) в районе поселка Шиткино, до 402 см при критической отметке в 400 см - в районе населенного пункта Бирюсинск», - сообщили сегодня в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Фото: официальный портал Иркутской области