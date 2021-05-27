Бывший вице-спикер бурятского парламента отправится в колонию

В Республике Бурятия вынесен приговор бывшему вице-спикеру народного хурала региона Баиру Жамбалову. Он признан виновным по двум статья УКРФ РФ - п. «б» ч. 4 ст. 264 (нарушение ПДД, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия) и ст. 125 (оставление в опасности).

Суд установил, что именно Баир Жамбалов находился за рулем Toyota Land Cruiser Prado, который 5 января 2020 года у села Батурино Прибайкальского района сбил несовершеннолетнюю девушку. В момент наезда автомобиль двигался со скоростью не менее 104 км/час. После ДТП водитель на автомобиле скрылся с места происшествия, а девушка вскоре скончалась в больнице.

«Спустя несколько часов после дорожно-транспортного происшествия в правоохранительные органы явился приятель депутата, находившийся с ним на рыбалке, и попытался взять вину на себя, заявив, что управлял автомобилем Жамбалова и совершил наезд на пешехода. Якобы, перед отъездом они поменялись машинами…», - рассказали в следственном управлении СКР по Республике Бурятия.

Для того, чтобы точно установить, кто же находился за рулем автомобиля, пришлось провести более 10 экспертиз и исследований. В ведомстве также отметили, что Баир Жамбалов свою вину не признал.

В результате суд приговорил бывшего вице-спикера к шести годам и одному месяцу колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами сроком два года. Как писали Sibnovosti.ru, Баир Жамбалов был снят с поста заместителя председателя народного хурала в мае прошлого года.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия