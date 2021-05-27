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Коронавирус сорвал празднование Дня города в Улан-Удэ

Главная Общество
Иркутск
12:51 27 Мая 2021
вирус, день, города
Автор: Sibnovosti.ru
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Муниципальные власти объявили о переносе торжеств на основании решения республиканского оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Ранее штаб запретил проведение массовых мероприятий и продлил ограничительные меры до конца июля.

«Администрация города приняла решение о переносе Дня города. Точной даты пока нет, празднование отложено до стабилизации эпидемиологической обстановки», - привел информационный сайт Улан-Удэ комментарий вице-мэра Светланы Трифоновой.

Ранее День города планировали провести в третью субботу июня. В этом году столице региона исполняется 355 лет.

Как писали Sibnovosti.ru, всплеск числа заболеваний коронавирусом произошел в Бурятии после майских праздников.

«Приостановлено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан. Ограничения не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по приему и размещению организованных туристических групп при строгом соблюдении рекомендаций по профилактике распространения COVID-19», - говорится в сообщении официального портала Республики Бурятия о новых ограничениях, введенных в регионе до 31 июля.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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