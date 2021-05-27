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Иркутский мэр просит снизить объем сброса воды через ГЭС

Главная Общество
Иркутск
14:59 27 Мая 2021
гэс, мэр, подтопление
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Иркутска считают необходимым уменьшить сброс воды через Иркутскую ГЭС. Руководство муниципалитета при этом ссылается на тревожную гидрологическую ситуацию.

Предложение сократить объем сброса содержится в обращении мэра Иркутска Руслана Болотова к председателю правительства Иркутской области Константину Зайцеву. В нем со ссылкой на Енисейское бассейновое водное управление указывается, что в настоящее время сброс воды через Иркутскую ГЭС составляет 2,5 тыс. куб. м при среднегодовой норме 1,9 тыс. куб. м. Это связано с подготовкой Иркутского водохранилища к возможному повышению уровня воды в Байкале в летний период.

«Обильные осадки в мае и подъем воды в Ангаре ниже плотины ГЭС из-за увеличения сброса воды вызвали повышение уровня подземных вод. В связи с этим возникла угроза подтопления ряда территорий Иркутска», - отмечается в сообщении официального портала Иркутска.

Как писали Sibnovosti.ru, на сегодняшний день в Иркутской области наиболее тревожная гидрологическая ситуация сложилась на реке Бирюсе. По данным главного управления МЧС по региону, в одноименном селе Тайшетского района уже подтоплено 18 приусадебных участков.  

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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