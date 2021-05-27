Иркутский мэр просит снизить объем сброса воды через ГЭС

Власти Иркутска считают необходимым уменьшить сброс воды через Иркутскую ГЭС. Руководство муниципалитета при этом ссылается на тревожную гидрологическую ситуацию.

Предложение сократить объем сброса содержится в обращении мэра Иркутска Руслана Болотова к председателю правительства Иркутской области Константину Зайцеву. В нем со ссылкой на Енисейское бассейновое водное управление указывается, что в настоящее время сброс воды через Иркутскую ГЭС составляет 2,5 тыс. куб. м при среднегодовой норме 1,9 тыс. куб. м. Это связано с подготовкой Иркутского водохранилища к возможному повышению уровня воды в Байкале в летний период.

«Обильные осадки в мае и подъем воды в Ангаре ниже плотины ГЭС из-за увеличения сброса воды вызвали повышение уровня подземных вод. В связи с этим возникла угроза подтопления ряда территорий Иркутска», - отмечается в сообщении официального портала Иркутска.

Как писали Sibnovosti.ru, на сегодняшний день в Иркутской области наиболее тревожная гидрологическая ситуация сложилась на реке Бирюсе. По данным главного управления МЧС по региону, в одноименном селе Тайшетского района уже подтоплено 18 приусадебных участков.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области