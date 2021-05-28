Паводок докатился до Тулуна

За минувшие сутки резко вырос уровень воды в реке Ие в черте Тулуна. Этот город сильнее других иркутских муниципалитетов пострадал в результате наводнения 2019 года.

За последний день в районе Тулуна наблюдалось повышение уровня воды на 152 см. К 8:00 28 мая он достиг отметки 621 см (критическая отметка - 730 см).

«Администрации Тулунского района … рекомендовано выставить гидрологические посты на основных притоках реки Ия, в том числе временные», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Иркутской области.

Что касается ситуации на реке Бирюсе, то в районе одноименного села уровень воды продолжает снижаться. В связи с этим спасатели переброшены в поселок Шиткино, где из-за выпавших осадков в верховьях реки возможно дальнейшее повышения уровня воды.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области