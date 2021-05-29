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В иркутском поселке ликвидируют угрозу подтопления

Главная Общество
Иркутск
16:11 29 Мая 2021
паводок, поселок, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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В поселке Боково, расположенном в черте Иркутска, ведут расчистку трубопровода. Эта мера призвана не допустить подтопления жилых домов.

Угрозу подтопления вызвали повышение грунтовых вод и обильные осадки. По данным мэрии Иркутска, владелец одного из частных домов заменил часть трубы ливневой канализации на меньший диаметр, что вызвало затор. Подтопленными могли оказаться 12 домов на ул. Попова и Красина.

«В настоящий момент ведутся работы по расчистке трубопровода. В дальнейшем проблемный участок на стыке труб разного диаметра будет вырезан, на его месте выполним монтаж переливного колодца. Угрозы подтопления домам нет», – процитировал официальный портал Иркутска директор МУП «Иркутскавтодор» Михаил Малыхин.

Мэрия Иркутска запланировала проектирование ливневой канализации в Боково. Как писали Sibnovosti.ru, предполагается, что общая протяженность новой трассы составит 2,3 км при диаметре трубопровода не менее 1 200 мм.

Фото: официальный портал Иркутска

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