В Саянске открыли «Таежные бульвары»

В иркутском городе Саянске открылся парк «Таежные бульвары». В 2019 году он стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов для создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В заявке «Таежных бульваров» на конкурс указывалось, что проект предполагает благоустройство парка в микрорайоне Юбилейный. В презентации были описаны три будущих бульвара парка, включая главный, - «молодых дарований» и «крылатых качелей».

На реализацию проекта был выделен федеральный грант в размере 75 млн руб. Суммарные расходы, по данным сайта администрации Саянска, превысили 100 млн руб.

Как сообщила на церемонии открытия «Таежных бульваров» начальник управления жилищной политики и стратегического развития Иркутской области Елена Рябых, на днях регион отправил на всероссийский конкурс очередные девять проектов. В их числе, еще один для Саянска – «Саянские горки».

Фото: сайт мэрии Саянска