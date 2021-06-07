7 июня
Иркутск
погода +9 °C
72.93
 
€ 88.65
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Подъем воды в Уде нарушил водоснабжение в Нижнеудинске

Главная Общество
Иркутск
10:01 7 Июня 2021
река, вода, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Обильные дожди привели к подъему уровня воды в реке Уде в черте города Нижнеудинска Иркутской области. По данным Иркутского гидрологического центра, в ночь на 7 июня она достигла отметки 313 см.

Рост за сутки составил 30 см, указывается в сводке, опубликованной сегодня на сайте Нижнеудинского муниципального образования. Из-за аварийного отключения транспортного водозабора в микрорайонах «Экспресс» и «Спутник» Нижнеудинска отсутствует холодное водоснабжение. К восстановительным работам ООО «Аква-Сервис» приступит после спада воды.

«…7-8 июня на реке Уде в районе города Нижнеудинска ожидается повышение уровня воды до отметок 280-320 см при критической отметке 320 см», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Иркутской области.

В связи с этим в ряд населенных пунктов Нижнеудинского района направлена аэромобильная группировка спасателей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В улан-удэнском дацане за день высадили 20 тыс. цветов

В улан-удэнском дацане за день высадили 20 тыс. цветов

7 Июня 2021 г.
В высадке растений могли принять участие все желающие
Новости Иркутска: Иркутяне увидели костюмы разных народов

Иркутяне увидели костюмы разных народов

7 Июня 2021 г.
Город отметил 360-летие
Новости Иркутска: В Улан-Удэ оградят недостроенные здания

В Улан-Удэ оградят недостроенные здания

7 Июня 2021 г.
В городе насчитывается 25 таких объектов
Новости Иркутска: В Саянске открыли «Таежные бульвары»

В Саянске открыли «Таежные бульвары»

2 Июня 2021 г.
В 2019 году проект стал победителем всероссийского конкурса по созданию комфортной среды
Новости Иркутска: В Иркутской области улучшается гидрологическая обстановка

В Иркутской области улучшается гидрологическая обстановка

1 Июня 2021 г.
В Тулуне открыли дорогу на «Красный Яр»
Новости Иркутска: Начал вещание круглосуточный телеканал на бурятском языке

Начал вещание круглосуточный телеканал на бурятском языке

31 Мая 2021 г.
Название «Буряад ТВ» было выбрано по итогам опроса
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Медведь напугал жителей района в Иркутской области

Медведь напугал жителей района в Иркутской области

3 Июня 2021 г.
Полицейские застрелили агрессивное животное
Новости Иркутска: Режим ЧС из-за пожаров ввели в двух районах Иркутской области

Режим ЧС из-за пожаров ввели в двух районах Иркутской области

6 Июня 2021 г.
К утру 6 июня в регионе действовало пять природных пожаров
Новости Иркутска: В Иркутске задержали «майнинговых» воров

В Иркутске задержали «майнинговых» воров

7 Июня 2021 г.
Ущерб от краж оценен в 2 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru