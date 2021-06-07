Подъем воды в Уде нарушил водоснабжение в Нижнеудинске

Обильные дожди привели к подъему уровня воды в реке Уде в черте города Нижнеудинска Иркутской области. По данным Иркутского гидрологического центра, в ночь на 7 июня она достигла отметки 313 см.

Рост за сутки составил 30 см, указывается в сводке, опубликованной сегодня на сайте Нижнеудинского муниципального образования. Из-за аварийного отключения транспортного водозабора в микрорайонах «Экспресс» и «Спутник» Нижнеудинска отсутствует холодное водоснабжение. К восстановительным работам ООО «Аква-Сервис» приступит после спада воды.

«…7-8 июня на реке Уде в районе города Нижнеудинска ожидается повышение уровня воды до отметок 280-320 см при критической отметке 320 см», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Иркутской области.

В связи с этим в ряд населенных пунктов Нижнеудинского района направлена аэромобильная группировка спасателей.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области