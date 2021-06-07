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В Улан-Удэ оградят недостроенные здания

Главная Общество
Иркутск
11:07 7 Июня 2021
дети, здания, совещание
Автор: Sibnovosti.ru
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Мэрия Улан-Удэ потребовала от владельцев недостроенных или заброшенных зданий закрыть к ним доступ. Эта мера принята в преддверии школьных каникул.

Проблему обсудили на заседании межведомственной рабочей группы по обеспечению безопасности детей на территории города. По данным его участников, в Улан-Удэ насчитывается 25 таких объектов.

«Вы направили всем письма-уведомления, в которых ставите сроки по закрытию доступа на заброшенные или недостроенные объекты. Если эти сроки не исполнены, мы подаем данные по каждому собственнику в районную прокуратуру. Если собственники не принимают меры, будем обращаться в суд», - обратилась к руководителям районных администраций председатель муниципального комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова (цитата по информационному сайту Улан-Удэ).

Кроме того, на совещании вновь зашла речь о необходимости закрыть доступ на старый Селенгинский мост, который также представляет угрозу. Соответствующее поручение дано комитету городского хозяйства. Как писали Sibnovosti.ru, еще летом 2020 года власти столицы Республики Бурятия решили капитально заблокировать нижнюю часть мостовых конструкций на этом мосту.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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