Иркутяне увидели костюмы разных народов

Жители Иркутска в минувшие выходные отметили 360-летие города. Одним из мероприятий Дня города стал гала-показ этнических костюмов.

Показ прошел в рамках традиционного международного фестиваля «Этоноподиум на Байкале». Коллекции представили на площади у памятника императору Александру III.

По данным официального портала Иркутска, на этот раз в фестивале приняли участие более 30 дизайнеров из разных российских регионов. Кроме того, свои работы продемонстрировали модельеры Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

В День города в Иркутске прошел еще целый ряд мероприятий. В их числе «Зеленый марафон» с забегами на различные дистанции, «Иркутская велогонка» и др.

Свое начало Иркутск ведет с острога, заложенного отрядом Якова Похабова по заданию енисейского воеводы 6 июля 1661 года.

Фото: страница мэрии Иркутска в соцсети «ВКонтакте»