В улан-удэнском дацане за день высадили 20 тыс. цветов

На территории буддийского дацана «Ринпоче Багша» в Улан-Удэ высадили за день 20 тыс. цветов. Традиционно на высадку растений были приглашены все желающие, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Цветы были выращены в оранжерее храмового комплекса. Несмотря на холодную погоду и дождь, больше 50 человек пришли, чтобы поучаствовать в украшении территории дацана. Традиция всем миром высаживать растения появилась здесь 17 лет назад. С тех пор многие горожане приходят сюда каждый год.

«Подношение цветов дает красоту миру, побуждает в наших душах, в наших сердцах свою красоту. И на основе этой красоты человек стремится свой мир, свое сознание, свой поток улучшить», - рассказала ОТР сотрудник администрации дацана «Ринпоче Багша» Аюна Церенова.

Обычно высадка цветов длится несколько дней.

Фото: «Общественное телевидение России»