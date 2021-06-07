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В улан-удэнском дацане за день высадили 20 тыс. цветов

Главная Общество
Иркутск
14:11 7 Июня 2021
посадка, цветы, традиция
Автор: Sibnovosti.ru
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На территории буддийского дацана «Ринпоче Багша» в Улан-Удэ высадили за день 20 тыс. цветов. Традиционно на высадку растений были приглашены все желающие, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Цветы были выращены в оранжерее храмового комплекса. Несмотря на холодную погоду и дождь, больше 50 человек пришли, чтобы поучаствовать в украшении территории дацана. Традиция всем миром высаживать растения появилась здесь 17 лет назад. С тех пор многие горожане приходят сюда каждый год.

«Подношение цветов дает красоту миру, побуждает в наших душах, в наших сердцах свою красоту. И на основе этой красоты человек стремится свой мир, свое сознание, свой поток улучшить», - рассказала ОТР сотрудник администрации дацана «Ринпоче Багша» Аюна Церенова.

Обычно высадка цветов длится несколько дней.

Фото: «Общественное телевидение России»

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