В Тулуне речная вода поднялась выше критической отметки

Вода в реке Ие в черте города Тулуна превысила критическую отметку. Об этом сообщили сегодня в главном управлении МЧС по Иркутской области.

«Река Ия, Тулун. Уровень воды на 12:00 (07:00 мск) - 732 см при критической отметке 730 см», - отметили в пресс-службе ведомства.

По данным мэрии Тулуна, 7 июня в городе был введен режим повышенной готовности. Организована работа оперативного штаба противопаводковой комиссии тулунской администрации. Участок дороги к дачным обществам «Гранит», «Солнечный берег-1» и «Солнечный берег-2» закрыт. Муниципальные власти открыли два пункта временного размещения горожан – на стадионе «Шахтер» и лыжной базе «Снежинка».

В Тулуне, как отмечается на официальном сайте мэрии, ожидают, что сегодня в черте города уровень воды поднимется на 10-40 см.

Как писали Sibnovosti.ru, аналогичная гидрологическая ситуация сложилась в Тулуне в конце мая. Но после спада уровня воды 2 июня мэр Юрий Карих отменил режим повышенной готовности.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области