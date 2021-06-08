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Буддистов Бурятии попросили молиться по домам

Главная Общество
Иркутск
15:57 8 Июня 2021
вирус, буддизм, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия отменили все массовые мероприятия, ранее запланированные на июнь. Эта мера призвана сдержать новый рост числа случаев заражения COVID-19 в регионе.

Как разъяснили в республиканском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, запрет касается и религиозных мероприятий. В их числе, обряд обоо тахилга. В ходе него верующие делают подношения хозяевам местности и просят их о милости в виде дождя, богатого урожая, приумножения скота и т. д. Буддийский обряд, имеющий корни в шаманизме, проходит в июне.

«Ламы, которые проводят молебны на обоо, прочитают хуралы за вас, а при возможности организуют трансляции в интернете. Помните, что если вы, находясь дома, помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесет вам больше пользы, чем присутствие на молебне в окружении множества людей в такое неспокойное время», - говорится в обращении к верующим Буддийской традиционной Сангхи России.

За минувшие сутки в Бурятии зарегистрировано 109 новых случаев заболевания COVID-19. Это больше чем число тем, кто за этот день выздоровел после болезни. Как писали Sibnovosti.ru, количество случаев заражения стало расти после майских праздников. Вчера глава региона Алексей Цыденов, обращаясь к жителям Бурятии, сообщил, что в настоящее время 1,1 тыс. человек находятся в больницах, из них более 800 – с ковидной пневмонией.

В числе отмененных в республике июньских мероприятий «Сельские игры-2021», «Сурхарбан», «Байкальский сабантуй».

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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