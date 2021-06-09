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В черте Тулуна вода в реке пошла на спад

Главная Общество
Иркутск
11:12 9 Июня 2021
вода, река, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Паводок отступает от иркутского Тулуна. Уровень воды в реке Ие в черте города к утру сегодняшнего дня составил 716 см, что ниже критической отметки.

Вчера с видеообращением к жителям города выступил мэр Юрий Карих. По его словам, «опасные явления» наступают в ходе паводка при превышении отметки 8,5 м.

«Частично подтопленными остаются два участка дорог в Тулунском районе: участок от села Гадалей до деревни Уйгат, и в городе Тулуне в районе Красный Яр подтоплена автомобильная дорога, ведущая в два садоводства. На месте выставлены посты спасателей и ГИБДД», - рассказали вчера в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Зато осложнилась гидрологическая ситуация в соседней Республике Бурятия. Там после сильных дождей поднялась вода в реке Бичуре и подтопила придомовые территории жилых домов на четырех улицах. Сегодня в Бичурском районе введен режим повышенной готовности.

Фото: страница мэрии Тулуна в соцсети «ВКонтакте»

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