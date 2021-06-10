Иркутские власти вызывают подмогу для борьбы с лесными пожарами

Министерство природных ресурсов и экологии РФ сообщило о предстоящей переброске в Иркутскую область еще 50 федеральных авиапожарных. В ведомстве ссылаются на соответствующий запрос губернатора региона Игоря Кобзева.

По данным министерства, с начала пожароопасного сезона по 9 июня в Иркутской области зарегистрировано 135 лесных пожаров. Их общая площадь составила 20 тыс. га.

«Практически по всему региону установились четвертый-пятый классы пожарной опасности по условиям погоды», - отметили в минприроды.

Сегодня правительство Иркутской области сообщило о том, что за минувшие сутки в лесном фонде удалось ликвидировать три пожара - в Заларинском, Нижнеилимском и Братском районах. По данным космического мониторинга, на которые ссылается главное управление МЧС по Иркутской области, 9 июня в зону задымления от лесных пожаров попали шесть населенных пунктов Катангского и Усть-Кутского районов.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области