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Иркутские власти вызывают подмогу для борьбы с лесными пожарами

Главная Общество
Иркутск
12:19 10 Июня 2021
лесные пожары, министерство, губернатор
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство природных ресурсов и экологии РФ сообщило о предстоящей переброске в Иркутскую область еще 50 федеральных авиапожарных. В ведомстве ссылаются на соответствующий запрос губернатора региона Игоря Кобзева.

По данным министерства, с начала пожароопасного сезона по 9 июня в Иркутской области зарегистрировано 135 лесных пожаров. Их общая площадь составила 20 тыс. га.

«Практически по всему региону установились четвертый-пятый классы пожарной опасности по условиям погоды», - отметили в минприроды.

Сегодня правительство Иркутской области сообщило о том, что за минувшие сутки в лесном фонде удалось ликвидировать три пожара - в Заларинском, Нижнеилимском и Братском районах. По данным космического мониторинга, на которые ссылается главное управление МЧС по Иркутской области, 9 июня в зону задымления от лесных пожаров попали шесть населенных пунктов Катангского и Усть-Кутского районов.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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