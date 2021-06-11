У бурятского села досыпали дамбу

В селе Бичура Республики Бурятия укрепили дамбу на одноименной реке. Работы провел «Регионавтодор», чтобы не допустить наводнения.

«Сейчас мы вместе с администрацией Бичурского района определили, какие работы нужно еще провести. «Регионавтодору» дал поручение о выделении геодезистов для измерения объема выполненных работ», - процитировал официальный портал региона вице-премьера республиканского правительства Евгения Луковникова.

Как писали Sibnovosti.ru, вода поднялась в Бичуре несколько дней назад. В связи с этим в Бичурском районе был введен режим повышенной готовности.

По данным районной администрации, в настоящее время идут работы по восстановлению объездного моста в районе Ара-Кирети. Прежний был разрушен паводком 8 июня.

Фото: страница администрации Бичурского района в соцсети «ВКонтакте»