В иркутских больницах перепрофилируют койки для больных COVID-19

В Иркутской области растет темп распространения COVID-19. Для лечения коронавирусной инфекции в регионе перепрофилировали за сутки еще 200 коек в медицинских учреждениях.

По данным официального портала Иркутской области, специализированные койки в областной инфекционной больнице, Шелеховской районной больнице, МСЧ ИАПО, городском перинатальном центре, ГКБ №6 Иркутска, ангарском санатории «Багульник» и областном гериатрическом центре. Кроме того, в ряде учреждений ограничили оказание плановой медицинской помощи.

Всего к настоящему времени в Иркутской области развернуто 2,7 тыс. коек для пациентов с коронавирусом. Занято примерно 2 тыс. коек.

С 12 июня в регионе ввели новые «антиковидные» ограничения, которые будут действовать четыре недели. В частности, запрещены развлекательные, досуговые мероприятия (кроме демонстрации концертов, спектаклей, услуг музеев и зоопарков).

Фото: официальный портал Иркутской области