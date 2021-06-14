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Авиация тушит пожар в Катангском районе Иркутской области

Главная Общество
Иркутск
14:40 14 Июня 2021
пожар, авиация, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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Вертолеты Ми-8 и самолет Ил-76 принимают участие в тушении самого крупного пожара в Иркутской области. Он действует на территории Катангского района.

Площадь пожара достигла 32,5 тыс. га. По данным главного управления МЧС по Иркутской области, к его ликвидации привлечены 166 человек и 15 единиц техники. Угрозы для населенных пунктов нет.

«Пожароопасность в лесах Иркутской области продолжает расти. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июня местами в северных и южных районах ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов», - предупредили спасатели.

Как сообщили в правительстве Иркутской области, за минувшие сутки было потушено два вновь обнаруженных возгорания в Бодайбинском и Тайшетском районах на общей площади 9,3 га. Из ранее зарегистрированных потушено семь лесных пожаров на общей площади 453,7 га.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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