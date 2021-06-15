Новые антиковидные меры приняты в Бурятии

В Республике Бурятия вновь ужесточены меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Причиной введения дополнительных ограничений стал продолжающийся рост числа зараженных COVID-19.

В регионе до 1 июля будут закрыты парки, скверы и общественные зоны. На дистанционный режим переводится работа всех учреждений дополнительного образования. Прекращают работу бассейны, массажные салоны, СПА-салоны, солярии и термальные источники. Приостановлены занятия физкультурой и спортом в учреждениях (исключение сделано только для сборных команд Бурятии).

«В связи с ростом заболеваемости среди молодежи и детей в торговые центры ограничен вход для несовершеннолетних. Обязательно соблюдение самоизоляции жителями республики в возрасте 65 лет и старше», - отметил также официальный портал республики.

По данным правительства субъекта федерации, число госпитализированных пациентов увеличилось в 3,4 раза с начала июня. У 82% этих больных диагностирована тяжелая форма заболевания. Очаги инфекции зарегистрированы, в том числе, в загородных детских лагерях «Родник» и «Байкальские волны».

По данным министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, для лечения выросшего числа больных региону необходимы еще 76 аппаратов ИВЛ.

Фото: официальный портал Республики Бурятия