В Иркутске ожидают подъем грунтовых вод

Власти Иркутска ожидают подъем грунтовых вод в Ленинском и Правобережном округах в ближайшие дни. Причиной стали затяжные дожди.

По данным муниципальных властей, только в ночь на 15 июня в Иркутске выпало 11 мм осадков. Вчера сотрудники МУП «ИркутскАвтодор» прочистили водоотводные канавы в районе Военного городка. Проблема с отведением вод возникла и в поселке Селиваниха.

«Сотрудники администрации Ленинского округа, комитета городского обустройства, МУП «ИркутскАвтодор» выехали на территорию подтопленных участков в оперативном режиме. Провели обследование системы водоотведения в Селиванихе. Обнаружили, что часть труб вырезаны и украдены, каналы забиты. В настоящее время МУП «ИркутскАвтодор» прочищает трубы, которые остались, и каналы», - рассказала официальному порталу города вице-мэр – глава Ленинского округа Наталья Цибанова.

Кроме того, из-за повреждения канализационных сетей образовался провал на перекрестке ул. Советской и Красноярской. Несколько дней назад там устранили повреждение, но дождь подмыл гравийную подсыпку. Асфальт на месте провала восстановят после прекращения осадков.

Фото: официальный портал Иркутска