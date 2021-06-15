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В Иркутске ожидают подъем грунтовых вод

Главная Общество
Иркутск
13:33 15 Июня 2021
вода, дождь, работы
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Иркутска ожидают подъем грунтовых вод в Ленинском и Правобережном округах в ближайшие дни. Причиной стали затяжные дожди.

По данным муниципальных властей, только в ночь на 15 июня в Иркутске выпало 11 мм осадков. Вчера сотрудники МУП «ИркутскАвтодор» прочистили водоотводные канавы в районе Военного городка. Проблема с отведением вод возникла и в поселке Селиваниха.

«Сотрудники администрации Ленинского округа, комитета городского обустройства, МУП «ИркутскАвтодор» выехали на территорию подтопленных участков в оперативном режиме. Провели обследование системы водоотведения в Селиванихе. Обнаружили, что часть труб вырезаны и украдены, каналы забиты. В настоящее время МУП «ИркутскАвтодор» прочищает трубы, которые остались, и каналы», - рассказала официальному порталу города вице-мэр – глава Ленинского округа Наталья Цибанова.

Кроме того, из-за повреждения канализационных сетей образовался провал на перекрестке ул. Советской и Красноярской. Несколько дней назад там устранили повреждение, но дождь подмыл гравийную подсыпку. Асфальт на месте провала восстановят после прекращения осадков.  

Фото: официальный портал Иркутска

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