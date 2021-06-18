20 июня
Иркутск
погода +22 °C
72.22
 
€ 85.99
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Петроглифы в Иркутской области пытаются защитить от вандалов

Главная Общество
Иркутск
13:57 18 Июня 2021
памятник, вандализм, район
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Власти Качугского района Иркутской области вместе с жителями пытаются защитить от вандалов местную достопримечательность – уникальный памятник, Шишкинские и Тальминские писаницы, передает «Общественное телевидение России» (ОТР). Чтобы осмотреть наскальные рисунки, сохранившиеся с каменного века, в район приезжают туристы и ученые из разных стран.

Но некоторые гости пытаются оставить и свой след. Петроглифы закрашивают и даже расстреливают. Шишкинские писаницы известны далеко за пределами области. Для их защиты от вандалов администрация установила охрану. Но на оба памятника бюджета не хватает.

«Все научное сообщество обращается для того, чтобы мы могли сохранить этот памятник. Нами было написано письмо в министерство культуры Иркутской области. К сожалению, этот объект федерального значения, и стали мы все вместе выходить на уровень федерального министерства и ждем, когда они примут какие-то решения по оформлению его и приведению в надлежащий вид», - рассказал ОТР глава Качугского района Евгений Липатов.

Меры нужно принимать как можно скорее. За последнее время неоднократно пресекались попытки вывоза камня с рисунком. Сейчас ученые фотографируют наскальную живопись, чтобы хотя бы так сохранить древние изображения.

Фото: «Общественное телевидение России»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: В Иркутске резко выросло число подтопленных участков

В Иркутске резко выросло число подтопленных участков

18 Июня 2021 г.
Власти считают целесообразным снизить сброс воды ГЭС
Новости Иркутска: В иркутских садоводствах ввели режим локальной ЧС

В иркутских садоводствах ввели режим локальной ЧС

17 Июня 2021 г.
Причиной стал подъем грунтовых вод
Новости Иркутска: Празднование 400-летия протопопа Аввакума учтут в бюджете Бурятии

Празднование 400-летия протопопа Аввакума учтут в бюджете Бурятии

17 Июня 2021 г.
На мероприятия к юбилею предложено потратить 3,8 млн рублей
Новости Иркутска: В Иркутске ожидают подъем грунтовых вод

В Иркутске ожидают подъем грунтовых вод

15 Июня 2021 г.
В ночь на 15 мая выпало 11 см осадков
Новости Иркутска: Новые антиковидные меры приняты в Бурятии

Новые антиковидные меры приняты в Бурятии

15 Июня 2021 г.
Ограничения введены до 1 июля
Новости Иркутска: Авиация тушит пожар в Катангском районе Иркутской области

Авиация тушит пожар в Катангском районе Иркутской области

14 Июня 2021 г.
Его площадь составляет 32,5 тыс. гектаров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В иркутских больницах перепрофилируют койки для больных COVID-19

В иркутских больницах перепрофилируют койки для больных COVID-19

14 Июня 2021 г.
С 12 июня в регионе ввели новые ограничения
Новости Иркутска: В Иркутске подтопило около 200 дачных участков

В Иркутске подтопило около 200 дачных участков

16 Июня 2021 г.
Причиной стали дожди и ошибки в застройке
Новости Иркутска: На промплощадке «Усольехимпрома» ликвидировали основные загрязнения

На промплощадке «Усольехимпрома» ликвидировали основные загрязнения

17 Июня 2021 г.
К 2024 году она должна быть приведена в безопасное состояние
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru