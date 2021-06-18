Петроглифы в Иркутской области пытаются защитить от вандалов

Власти Качугского района Иркутской области вместе с жителями пытаются защитить от вандалов местную достопримечательность – уникальный памятник, Шишкинские и Тальминские писаницы, передает «Общественное телевидение России» (ОТР). Чтобы осмотреть наскальные рисунки, сохранившиеся с каменного века, в район приезжают туристы и ученые из разных стран.

Но некоторые гости пытаются оставить и свой след. Петроглифы закрашивают и даже расстреливают. Шишкинские писаницы известны далеко за пределами области. Для их защиты от вандалов администрация установила охрану. Но на оба памятника бюджета не хватает.

«Все научное сообщество обращается для того, чтобы мы могли сохранить этот памятник. Нами было написано письмо в министерство культуры Иркутской области. К сожалению, этот объект федерального значения, и стали мы все вместе выходить на уровень федерального министерства и ждем, когда они примут какие-то решения по оформлению его и приведению в надлежащий вид», - рассказал ОТР глава Качугского района Евгений Липатов.

Меры нужно принимать как можно скорее. За последнее время неоднократно пресекались попытки вывоза камня с рисунком. Сейчас ученые фотографируют наскальную живопись, чтобы хотя бы так сохранить древние изображения.

Фото: «Общественное телевидение России»