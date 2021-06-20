В Иркутской области ограничили медосмотры, плановую госпитализацию и диспансеризацию

В Иркутской области внесли новые изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в субботу, 19 июня. Изменения коснулись организации отдыха на открытом воздухе и плановой госпитализации.

С сегодняшнего дня, согласно указу, ограничена заполняемость открытых площадок, где проводятся различные мероприятия, - 50% от нормы. Также на всех мероприятиях сохраняется соблюдение масочного режима.

Еще одно ограничение коснулось получения взрослыми жителями региона плановой госпитализации, а также диспансеризации и профилактических медосмотров.

В регионе по-прежнему приостановлена работа организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в области отдыха и развлечений в закрытых помещениях.