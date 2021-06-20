20 июня
Иркутск
погода +18 °C
72.22
 
€ 85.99
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутской области ограничили медосмотры, плановую госпитализацию и диспансеризацию

Главная Общество
Иркутск
19:00 20 Июня 2021
общество, иркутск
версия для печати Ico_print

В Иркутской области внесли новые изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в субботу, 19 июня. Изменения коснулись организации отдыха на открытом воздухе и плановой госпитализации.

С сегодняшнего дня, согласно указу, ограничена заполняемость открытых площадок, где проводятся различные мероприятия, - 50% от нормы. Также на всех мероприятиях сохраняется соблюдение масочного режима.

Еще одно ограничение коснулось получения взрослыми жителями региона плановой госпитализации, а также диспансеризации и профилактических медосмотров.

В регионе по-прежнему приостановлена работа организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги в области отдыха и развлечений в закрытых помещениях.

Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Петроглифы в Иркутской области пытаются защитить от вандалов

Петроглифы в Иркутской области пытаются защитить от вандалов

18 Июня 2021 г.
Шишкинские и Тальминские писаницы остаются под угрозой исчезновения
Новости Иркутска: В Иркутске резко выросло число подтопленных участков

В Иркутске резко выросло число подтопленных участков

18 Июня 2021 г.
Власти считают целесообразным снизить сброс воды ГЭС
Новости Иркутска: В иркутских садоводствах ввели режим локальной ЧС

В иркутских садоводствах ввели режим локальной ЧС

17 Июня 2021 г.
Причиной стал подъем грунтовых вод
Новости Иркутска: Празднование 400-летия протопопа Аввакума учтут в бюджете Бурятии

Празднование 400-летия протопопа Аввакума учтут в бюджете Бурятии

17 Июня 2021 г.
На мероприятия к юбилею предложено потратить 3,8 млн рублей
Новости Иркутска: В Иркутске ожидают подъем грунтовых вод

В Иркутске ожидают подъем грунтовых вод

15 Июня 2021 г.
В ночь на 15 мая выпало 11 см осадков
Новости Иркутска: Новые антиковидные меры приняты в Бурятии

Новые антиковидные меры приняты в Бурятии

15 Июня 2021 г.
Ограничения введены до 1 июля
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В единый день голосования в Иркутской области выберут двух депутатов заксобрания

В единый день голосования в Иркутской области выберут двух депутатов заксобрания

16 Июня 2021 г.
Они заменят Александра Битарова и Антона Красноштанова
Новости Иркутска: Добыча гравия плохо сказалась на бурятских реках

Добыча гравия плохо сказалась на бурятских реках

16 Июня 2021 г.
Ущерб кормовой базе рыб оценен в 127 тыс. рублей
Новости Иркутска: На промплощадке «Усольехимпрома» ликвидировали основные загрязнения

На промплощадке «Усольехимпрома» ликвидировали основные загрязнения

17 Июня 2021 г.
К 2024 году она должна быть приведена в безопасное состояние
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru