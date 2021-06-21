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Леса Улан-Удэ закроют на три недели

Главная Общество
Иркутск
13:03 21 Июня 2021
лесные пожары, ограничения, исключение
Автор: Sibnovosti.ru
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С 23 июня муниципальные власти ограничат пребывание людей в лесах, расположенных в черте города Улан-Удэ. Этот режим будет действовать до 13 июля.

Причиной ограничения стала пожароопасная обстановка. Для профилактики лесных пожаров закроют несанкционированные въезды в леса, обустроят минерализованные полосы и противопожарные разрывы.

Исключение сделано, в частности, для определенных мест отдыха. В их числе, как указывает информационный сайт столицы Республики Бурятия, остров Комсомольский, Богородский, Верхняя Березовка – футбольное поле, а также места проведения общегородских массовых мероприятий.

Кроме того, по-прежнему будут возможны посещение баз отдыха, стадионов, детских оздоровительных лагерей и здравниц.  

Как писали Sibnovosti.ru, в мае этого года пожар уничтожил трехэтажное здание в улан-удэнском дачном товариществе «Урда-Уула». В результате один человек погиб, еще двое получили повреждения при эвакуации

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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