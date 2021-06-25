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Иркутские власти решили учредить День бамовца

Главная Общество
Иркутск
16:33 25 Июня 2021
день, праздник, фестиваль
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области 8 июля будут отмечать День бамовца. В этот день в 1974 году было принято постановление «О строительстве Байкало-Амурской магистрали».

Предложение об учреждении праздника прозвучало на совещании в Иркутске, посвященном организации фестиваля «Огни магистрали». Его поддержал губернатор Игорь Кобзев.

«Праздник должен объединить поколения людей. Мы начнем отмечать его в следующем, 2022 году», - процитировал главу области официальный портал региона.

К празднованию Дня бамовца будет приурочен фестиваль «Огни магистрали».

В июне власти Улан-Удэ перенесли бронзовую скульптурную композицию «БАМ - Дорога дружбы» в центр микрорайона «Энергетик». Раньше работа московского скульптора Олега Кирюхина стояла у Русского драматического театра, но эта площадка сейчас реконструируется.

Фото: официальный портал Иркутской области

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