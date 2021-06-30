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Иркутский губернатор: «Эксперты должны расставить все точки над «i»

Главная Общество
Иркутск
15:24 30 Июня 2021
экспертиза, культура, объекты
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области запланировали экспертизу всех выявленных объектов культурного наследия. Завершить эту работу планируется в 2030 году.  

Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Кобзев. Службе по охране объектов культурного наследия предстоит провести экспертизу 4,4 тыс. зданий и сооружений.

«Эксперты должны расставить все точки над «i» и сказать, какой объект является памятником, а какой нет… Средства на это необходимо предусмотреть в областном бюджете, начиная со следующего года», - сказал глава региона (цитата по официальному порталу Иркутской области).

По указанию областных властей, в первую очередь будут обследованы аварийные многоквартирные дома, которые могут быть отремонтированы или расселены.

Как писали Sibnovosti.ru, правительство Иркутской области предложило расширить программу приватизации госимущества региона на 2021 год. Среди предложенной к продаже недвижимости два объекта культурного наследия в Иркутске - «Доходный дом Межетова» и бывший дом Кузнецова.

Фото: официальный портал Иркутской области

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