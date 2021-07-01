Мыс Бурхан благоустраивают на байкальском острове Ольхон

К 15 июля на популярном у туристов байкальском острове Ольхон благоустроят мыс Бурхан. Проект получил название «Три души Ольхона».

Благоустройством занимается благотворительный фонд «Подари Планете жизнь» при поддержке агентства по туризму Иркутской области и ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Проект предполагает прокладку дорожек и смотровых площадок, восстановление биоразнообразия, установку знаков навигации.

По данным официального портала Иркутской области, в 2017 году проект победил во всероссийском открытом конкурсе «Мыс Бурхан». Благотворительный фонд вложил в него в этом году более 1 млн собранных рублей.

Как писали Sibnovosti.ru, в 2017 году Западно-Байкальская межрайонная прокуратура потребовала от властей Иркутской области поставить на кадастровый учет и установить режим охраны мыса Бурхан, который разрушается из-за «неконтролируемой туристической нагрузки».

Фото: официальный портал Иркутской области