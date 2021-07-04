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В Иркутской области закрыли театры и отменили оперный фестиваль

Главная Общество
Иркутск
12:28 4 Июля 2021
вирус, ограничения, театры
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области значительно ужесточены ограничительные «антиковидные» меры. Они будут действовать до 18 июля.

В регионе прекратили работу театры, концертные залы, детские развлекательные центры и т. д. Отменен фестиваль русской оперы. Мэрии Иркутска областные власти рекомендовали отменить вторую и третью смены в детском оздоровительном лагере «Байкал».

«Для заселения в санатории, дома отдыха, турбазы и иные аналогичные организации потребуется наличие документов, подтверждающих получение полного курса вакцинации против COVID-19 (за исключением лиц не старше 18 лет), отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до вселения (размещения)», - говорится также в сообщении официального портала Иркутской области.

Число случаев заболевания коронавирусной инфекцией в регионе превысило 75,5 тыс. при численности населения 2,38 млн человек.

Фото: официальный портал Иркутской области

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