Ковидный госпиталь откроют в Иркутске на базе областной больницы

Госпиталь для лечения COVID-19 будет открыт на этой неделе на базе ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница». Его вместимость составит 700 мест.

О предстоящем создании госпиталя было объявлено во время прямого эфира в соцсети Instagram, который провели 4 июля иркутский губернатор Игорь Кобзев и представители системы здравоохранения региона. По данным официального портала области, в Иркутске работают специалисты министерства здравоохранения РФ, которые анализируют возможности больницы и консультируют местных врачей.

«Экстренная медицинская помощь будет оказываться на базе иркутских городских клинических больниц №1 и №8, Дорожной клинической больницы на станции Иркутск – Пассажирский ОАО РЖД, а также в «чистой» зоне областной больницы», - уточнили в иркутском правительстве.

По словам губернатора, во время третьей волны распространения COVID-19 «на систему здравоохранения легла пятикратная нагрузка». В настоящее время более 5 тыс. пациентов проходят лечение в стационарах.

Как писали Sibnovosti.ru, до 18 июля в Иркутской области прекратили работу театры, концертные залы, детские развлекательные центры и т. д. Отменен фестиваль русской оперы. Мэрии Иркутска областные власти рекомендовали отменить вторую и третью смены в детском оздоровительном лагере «Байкал».

Фото: официальный портал Иркутской области