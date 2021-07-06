Иркутским больницам требуется кислород

В Иркутской области не хватает кислорода для ИВЛ, передает «Общественное телевидение России» (ОТР). Как заявило региональное правительство, местные производители не справляются с нагрузкой.

Власти попросили помощи у соседних регионов. Откликнулись новосибирские и красноярские компании, они готовят поставки. Из Томска уже поступило 26 т кислорода.

Сейчас в Иркутской области продолжается резкий рост заболеваемости. За последний месяц количество развернутых ковидных коек увеличилось в 3,5 раза – почти до 6 тыс. Столько было на пике второй волны осенью. В Шелехове, это город-спутник Иркутска, медики организовали 250 дополнительных мест для больных ковидом.

«Сейчас поступают пациенты более тяжелые, с большим поражением. И так же, в том числе молодой и средний возраст. Основное течение болезни осталось прежним. Пациенты поступают с поражением уже всех внутренних органов и систем, с полиорганной недостаточностью. Самое главное, самое сложное и тяжелое – с большим поражением легких», - сказал ОТР главный врач Шелеховской районной больницы Оксана Вельм.

Как писали Sibnovosti.ru, в регионе ужесточены ограничения. На две недели закрыты театры, концертные залы, цирки, развлекательные центры, фудкорты и спа-салоны.

Фото: «Общественное телевидение России»