Иркутские и якутские депутаты требуют спасти бассейн Лены нацпроектом

Состояние реки Лены и ее притоков может привести к экологической катастрофе. На этом сошлись на совместном онлайн-заседании депутаты законодательного собрания Иркутской области и государственного собрания (ил тумэна) Республики Саха (Якутия).

«К сожалению, деятельность людей стала разрушительной для экосистемы реки. Сегодня сложилась очень тяжелая ситуация, которая требует скорейшего решения, иначе не избежать экологической беды», - заявил в ходе заседания спикер иркутского парламента Александр Ведерников.

Основной опасностью первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Семен Яковлев назвал затопленные бесхозные суда и слив неочищенных сточных вод. В бассейне Лены обнаружено 285 затопленных судов, а большинство очистных сооружений не обеспечивают очистку сточных вод до установленных норм.

По данным сайта заксобрания Иркутской области, участники заседания намерены добиваться включения мероприятий по оздоровлению реки в нацпроект «Экология». По мнению же депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой, для этого пока не хватает научных обоснований.

Исток Лены находится на территории Иркутской области. Это небольшое болото, расположенное в 15 км от перевала Солнцепадь.

Фото: сайт государственного собрания (ил тумэна) Республики Саха (Якутия)