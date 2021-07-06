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Иркутские и якутские депутаты требуют спасти бассейн Лены нацпроектом

Главная Общество
Иркутск
14:15 6 Июля 2021
река, законодательное собрание, загрязнение
Автор: Sibnovosti.ru
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Состояние реки Лены и ее притоков может привести к экологической катастрофе. На этом сошлись на совместном онлайн-заседании депутаты законодательного собрания Иркутской области и государственного собрания (ил тумэна) Республики Саха (Якутия).

«К сожалению, деятельность людей стала разрушительной для экосистемы реки. Сегодня сложилась очень тяжелая ситуация, которая требует скорейшего решения, иначе не избежать экологической беды», - заявил в ходе заседания спикер иркутского парламента Александр Ведерников.

Основной опасностью первый заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Семен Яковлев назвал затопленные бесхозные суда и слив неочищенных сточных вод. В бассейне Лены обнаружено 285 затопленных судов, а большинство очистных сооружений не обеспечивают очистку сточных вод до установленных норм.

По данным сайта заксобрания Иркутской области, участники заседания намерены добиваться включения мероприятий по оздоровлению реки в нацпроект «Экология». По мнению же депутата Госдумы РФ Галины Данчиковой, для этого пока не хватает научных обоснований.

Исток Лены находится на территории Иркутской области. Это небольшое болото, расположенное в 15 км от перевала Солнцепадь.

Фото: сайт государственного собрания (ил тумэна) Республики Саха (Якутия)

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