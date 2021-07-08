Пункты для ПЦР-диагностики разместят в аэропорту и на главном вокзале Иркутска

В понедельник, 12 июля, начнут работу пункты ПЦР-диагностики в терминале внутренних авиалиний аэропорта Иркутска и на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский. Об этом сообщили в правительстве региона.

Пройти тестирование в этих пунктах смогут все желающие. По данным официального портала области, результаты можно будет получить по электронной почте в течение 24 часов.

«Такая мера будет очень удобна для граждан, прибывающих в наш город или на Байкал. Также будет удобно транзитным пассажирам… Пока они следуют до пункта назначения, результат придет им на электронную почту», – пояснил иркутский губернатор Игорь Кобзев на заседании областного оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19.

Пункт для ПЦР-тестирования уже работает в терминале международных авиалиний иркутского аэропорта при прибытии рейса из-за границы. Возможно, пункт для сдачи тестов появится на городском автовокзале.

Как писали Sibnovosti.ru, в Иркутской области значительно усложнилась эпидемиологическая ситуация. В сутки регистрируется немногим менее 350 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе увеличивается число коек для больных COVID-19.

Фото: официальный портал Иркутской области