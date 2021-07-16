В Бурятии готовятся к подтоплениям из-за повышения уровня воды в Байкале

Районам Республики Бурятия, выходящим к озеру Байкал, рекомендовано объявить режим повышенной готовности. Такое решение было принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Беспокойство участников совещания вызвал уровень воды в Байкале. В последнее время он повышается на 3 см в сутки, сообщил официальный портал Бурятии.

По оценке и. о. руководителя администрации Северо-Байкальского района Андрея Беляева, при дальнейшем повышении уровня может быть разрушена дамба в Нижнеангарске, построенная в 2002 году. В этом случае подтопление грозит 16 многоквартирным жилым домам, пяти административным зданиям, детским садам, рыбзаводу. В свою очередь, заместитель руководителя администрации Кабанского района Геннадий Осетров высказал опасение по поводу возможного размыва Транссибирской железнодорожной магистрали от села Выдрино до станции Посольск.

Как писали Sibnovosti.ru, для снижения наполненности Байкала с 14 июля был увеличен сброс воды Иркутской ГЭС. Это вызвало подтопление садоводческих участков ниже по течению Ангары.

Тем временем, синоптики прогнозируют в ближайшее время обильные осадки в Иркутской области и Республике Бурятия.

Фото: официальный портал Республики Бурятия