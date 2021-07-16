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Для борьбы с вредными выбросами в Бурятии опробуют новое оборудование

Главная Общество
Иркутск
12:45 16 Июля 2021
воздух, выбросы, оборудование
Автор: Sibnovosti.ru
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В конце июля на ряде предприятий Республики Бурятия начнется установка оборудования для очистки воздуха. В пилотный проект вошли, в частности,  «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат», ряд городских котельных и очистных сооружений.

Оборудование установит ГК «Ятаган/GET инжиниринг». По данным информационного сайта Улан-Удэ, оно позволит на 99% уловить вредные вещества, такие как метилмеркаптан, и исключить неприятные запахи.

«Разработчики презентовали технологию плазменной очистки воздуха. Если действительно мы достигнем тех показателей, которые они анонсируют, то планируем такую технологию очистки вредных выбросов поставить в комплексный план по снижению выбросов в атмосферу», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Бурятии Сергей Матвеев.

С 2024 года Улан-Удэ включен в федеральный проект «Чистый воздух», который предполагает снижения уровня вредных выбросов в атмосферу. Как писали Sibnovosti.ru, в ноябре прошлого года народный хурал Республики Бурятия  принял изменения в региональный закон об охране атмосферного воздуха. Согласно документу, если у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Улан-Удэ есть технологическое подключение к центральному теплоснабжению, то с 15 сентября по 15 мая им запрещается использовать каменный и бурый уголь, а также дрова. Закон начнет действовать с 15 сентября 2021 года.

Фото: pixabay.com

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